@ragazzodilatta: "Come ho sconfitto l'ansia"

"Ecco come ho sconfitto l'ansia, come riesco a tenerla a bada. Io soffrivo di ansia anticipatoria, il mio cervello faceva un miliardo di film mentali spesso catastrofici. Avevo ansia di uscire di casa, di fare la spesa, di incontrare qualcuno per strada. La psicologa mi ha dato un esercizio molto efficace". Ecco qual è il metodo usato da @ragazzodilatta