Raggi: Costanzo un amico, cercavamo idee per la città che amiamo

Raggi: Costanzo un amico, cercavamo idee per la città che amiamo

Raggi: Costanzo un amico, cercavamo idee per la città che amiamo

Roma, 25 feb. (askanews) – Un amico, con cui “ci siamo conosciuti tardi” che aveva una conoscenza incredibile della città di Roma. Così Virginia Raggi, ex sindaca della capitale ha ricordato Maurizio Costanzo, scomparso ieri, a margine della camera ardente aperta in Campidoglio. Raggi ha anche raccontato di come fosse stata lei a cercarlo la prima volta, dopo aver letto delle affermazioni di Costanzo che sembrava “aver cambiato idea su di me”.

“Cercavamo idee per la città che amiamo e che amavamo”, ha detto.