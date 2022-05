Ragni in casa in primavera come allontanarli

La frutta a guscio, come le noci e castagne, insieme alla menta piperita e a un dispositivo, aiutano a tenere lontano i ragni in casa in modo naturale.

Sono tra gli insetti maggiormente disgustosi che si possano avere in casa. Stiamo parlando dei ragni in casa che, sebbene siano innocui, si infilano ovunque: dalle fessure agli angoli dei muri o dietro i mobili creando le loro ragnatele. Per liberarsene, qui si trovano alcuni suggerimenti e utili consigli per godersi il relax della casa in tranquillità.

Ragni in casa in primavera

Appartengono alla famiglia degli aracnidi e sono predatori che si nutrono di insetti, piccoli mammiferi e anche rettili. Si tratta dei ragni che possono infilarsi nelle fessure o negli angoli delle case destando paura e anche sconcerto. Sicuramente rappresentano una circostanza sgradevole o incubo per le abitazioni.

In casa si possono avvistare un po’ ovunque: dalle mensole alle ragnatele in cima al letto passando per gli angoli dei soffitti o le crepe dei muri. Le ragnatele sono proprio il segnale che manifesta la presenza di questo animale in casa. Ci sono, in natura, esemplari di ragni che preferiscono cacciare le prede piuttosto che tessere la tela in luoghi bui e umidi.

Provano a ripararsi negli angoli maggiormente nascosti dove nessuno penserebbe di trovarli. Sono attratti soprattutto da fonti di luce quali vetrate o finestre perché proprio in quei luoghi si annidano gli insetti di cui si nutrono per la sopravvivenza. Per questa ragione entrano in casa proprio per un riparo e anche per cercare le prede.

Possono entrare da qualsiasi luogo: dalle finestre, le porte, le tubature, i cavi, le zanzariere lacerate o anche rovinate. le ragnatele si possono trovare dietro i mobili o negli angoli dei muri e sono facilmente riconoscibili per via del loro corpo di colore nero o grigio con striature che ricordano il guscio di un’arachide.

Ragni in casa: consigli

Per quanto non siano pericolosi e mai aggressivi, sicuramente avere i ragni in casa non è mai piacevole, anzi, crea sempre un po’ di paura, soprattutto nei soggetti che soffrono di aracnofobia. Dal momento che possono entrare, come detto in precedenza, da fessure e angoli dei muri o finestre, è bene chiudere queste zone con del silicone o delle gomme antiabrasione in modo da tenerli lontani.

Per tenerli lontani, è possibile affidarsi a rimedi e metodi naturali, come spruzzare della menta piperita nelle zone da dove giungono in casa dal momento che mal sopportano questo odore. Si può preparare una miscela a base di acqua e di circa 15 gocce di olio di menta piperita da spruzzare sul davanzale o il balcone di casa.

Per evitare di usare pesticidi che causano danni, è meglio concentrarsi su repellenti che funzionano e non sono fonte di controindicazioni come Pest Away, un dispositivo che è molto efficace. Ci sono poi delle piante ornamentali che, non solo profumano e abbelliscono l’ambiente, ma permettono anche di liberarsi di questi aracnidi. Le piante come la calendula o la lavanda da posizionare in giardino sono l’ideale per sbarazzarsi dei ragni.

In base a una leggenda popolare, sembra che la frutta a guscio, quale noci e castagne possa infastidirli e riesca ad allontanarli. Non ci sono prove scientifiche al riguardo, ma sembra che le sostanze all’interno di questi prodotti possano essere fonte di disturbo e fastidio per cui evitano di avvicinarsi. Molto importante posizionare delle noci o castagne divise a metà nei punti strategici della casa.

Ragni in casa: miglior rimedio

Dal momento che usare pesticidi e insetticidi non è mai giusto anche per gli effetti collaterali che possono causare, Pest Away è considerato la soluzione migliore e soprattutto efficace per poter allontanare i ragni in casa. Si tratta di un repellente che funziona grazie alla tecnologia a interferenza magnetica e ultrasuoni.

Un dispositivo che produce un rumore molesto e fastidioso per gli aracnidi per cui si allontanano non osando neanche avvicinarsi alla casa per un relax e una tranquillità migliore. Ha un raggio d’azione di circa 250 metri quadrati, quindi molto ampio, senza rischi ulteriori. Basta collegarlo alla corrente elettrica per attivarlo.

Grazie alla semplicità di utilizzo e agli effetti immediati, è definito come il miglior rimedio per allontanare ragni e altri insetti dalla casa.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un repellente elettronico che non ha bisogno né della manutenzione, ma neanche di altri prodotti chimici che possono essere un problema per i bambini o gli animali domestici. Si consiglia di posizionarlo all’altezza giusta: 20-30 cm dal pavimento per i topi oppure 80-100 cm per le zanzare e gli altri insetti.

Pest Away non funziona soltanto con mosche, termiti e zanzare o vespe, ma anche con gli aracnidi. Si può tenerlo acceso h24 tutti i giorni in modo da giovare di altri benefici di questo dispositivo. Al momento dell’uso di questo dispositivo, è bene ricordarsi di tenere aperta una porta o finestra in modo che possano uscire.

Originale ed esclusivo, quindi non ordinabile nei negozi oppure online, ma l’utente deve collegarsi al sito ufficiale del prodotto, riempire il form con i dati personali per poi inviarlo e approfittare dell’offerta di questo dispositivo al costo promozionale di 39,90€ con pagamento sicuro con Paypal, carta di credito o contrassegno, quindi contanti al corriere e consegna in 1-2 giorni lavorativi.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.