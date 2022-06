Ragusa, anziana trovata morta con il suo cane accanto

Dramma della solitudine e dell'indigenza a Ragusa, dove un'anziana è stata trovata morta con il suo cane accanto deceduto assieme a lei

Dramma della solitudine e probabilmente dell’indigenza a Ragusa, dove secondo quanto riportato dai media un’anziana è stata trovata morta con il suo cane accanto, deceduto anch’esso. L’animale era senza vita assieme alla sua umana nella sua casa di Vittoria dove la donna viveva da sola.

Il corpo senza vita della donna, una 75enne, è stato trovato in quell’abitazione situata in via Garibaldi, nel centro storico di Vittoria, nel Ragusano.

Anziana trovata morta con il suo cane accanto

Le informazioni dei media territoriali dicono che la donna viveva da sola e non aveva parenti prossimi. Con ogni probabilità la 75enne è deceduta per cause naturali, ma non avendo parenti o persone in domicilio con lei nessuno si è accorto di niente.

I vicini di casa però, nelle prime ore della mattinata di oggi, 30 giugno, hanno capito che qualcosa non andava ed hanno dato l’allarme. Sul posto sono quindi arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco.

La porta forzata e la tragica scoperta

Gli uomini del 115 hanno forzato l’ingresso e trovato il cadavere in decomposizione sul pavimento. Accanto ad esso e morto probabilmente di fame anche il cane che abitava con la settantacinquenne.

Il medico legale, intervenuto su chiamata dei militari, ha accertato il decesso, che potrebbe risalire ad almeno una settimana fa. Dal canto suo il sostituto procuratore Santo Fornasier ha aperto un’indagine sulla morte della donna.