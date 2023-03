Ragusa, donna uccisa a coltellate: in manette il cognato

É la Sicilia la regione italiana in cui si è consumato l’ennesimo, triste, femminicidio. Una donna di 52 anni, la signora Costantina Dell’Albani, è stata uccisa a coltellate presso l’abitazione dell’anziana madre a Giarratana, in provincia di Ragusa. La vittima si trovava qui per assistere la genitrice di notte. I carabinieri hanno arrestato il cognato della 52enne, Mariano Barresi (66 anni). Al momento non si conosce il movente dell’omicidio. A coordinare le indagini è la Procura di Ragusa che, come informa TgCom24, sta sentendo i familiari della vittima per capire se si è trattato di un delitto di impeto o se il presunto assassino ha premeditato l’omicidio.

Uccisa a coltellate: era moglie di un brigadiere

L’omicidio di Costantina Dell’Albani è avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 marzo. La vittima sarebbe stata colpita con diverse coltellate dal cognato Mariano Barresi, arrestato dai militari dell’Arma. Da Adnkronos si viene a sapere che la vittima era moglie di un brigadiere in servizio a Ragusa.

Sarebbe stata assassinata nel sonno

La 52enne sarebbe stata uccisa mentre dormiva. Stando quanto riportato da FanPage, il presunto assassino abiterebbe al piano inferiore dello stesso stabile in cui è avvenuto l’omicidio. Anche se il movente del delitto deve essere ancora chiarito, la stampa locale parla di raptus. Le indagini proseguono.