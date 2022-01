Ragusa, Rosaria Martorana si vaccina a 107 anni: prima dose di Moderna

Rosaria Martorana, donna di 107 anni, si è sottoposta alla vaccinazione anti-Covid con Moderna: la storia che arriva da Ragusa, in Sicilia.

Rosaria Martorana, 107 anni, residente a Ragusa, ha ricevuto la sua prima dose di vaccino anti-Covid Moderna, una storia che è stata raccontata dall’emittente Video Mediterraneo e che fa commuovere il popolo del web.

Sicilia, Rosaria Martorana si vaccina a 107 anni

107 anni compiuti nell’ottobre del 2021, una mente ancora lucida e una personalità forte, nonostante la perdita dei suoi affetti più cari, ossia dei quattro figli e del marito, Rosaria Martorana, non si è mai arresa nella vita e oggi ha scelto di dare l’esempio ai suoi nipoti e pronipoti, sottoponendosi alla prima dose della vaccinazione anti-Covid.

Ragusa, nonna Rosaria Martorana si vaccina a 107 anni: “Non si dica che sono No Vax”

Non voleva essere affatto considerata No Vax e per questo Rosaria Martorana, alla veneranda età di 107 anni, ha deciso di sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti-Covid.

L’evento è stato documentato da Video Mediterraneo, nello specifico, nella giornata del 5 gennaio 2022, nonna Rosaria ha ricevuto in somministrazione nella sua abitazione di Ragusa la prima dose del vaccino Moderna.

La scelta della donna ha convinto anche i suoi nipoti e pronipoti, che l’hanno fieramente accompagnata nella sua decisione, che la stessa ha dichiarato di aver preso anche per dare loro l’esempio.

Ragusa, nonna Rosaria Martorana si vaccina a 107 anni: la sua storia

La vita di Rosaria Martorana è stata segnata da numerosi eventi, la donna è sopravvissuta alla spagnola e a ben due guerre. Ma non solo, la nonnina di Ragusa ha dovuto assistere anche alla morte dei suoi cari, nello specifico del suo amato marito e dei suoi quattro figli, oggi le resta l’amore dei suoi nipoti e dei pronipoti.