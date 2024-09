Rai: Barelli, 'auguri a nuovi componenti Cda'

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "A Federica Frangi, Antonio Marano, Alessandro Di Majo e Roberto Natale, eletti oggi dal Parlamento, e a Simona Agnes e Giampaolo Rossi, indicati dal ministro Giorgetti, invio i miei migliori auguri per un lavoro proficuo per il servizio pubblico, nell'interesse...

Roma, 26 set. (Adnkronos) – "A Federica Frangi, Antonio Marano, Alessandro Di Majo e Roberto Natale, eletti oggi dal Parlamento, e a Simona Agnes e Giampaolo Rossi, indicati dal ministro Giorgetti, invio i miei migliori auguri per un lavoro proficuo per il servizio pubblico, nell'interesse di tutti i cittadini utenti. Il nuovo Consiglio d’amministrazione della Rai, sono certo, interpreterà l’espressione pluralista della governance per la televisione pubblica”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli.