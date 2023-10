Rai: Barelli, 'Report getta fango su Forza Italia a urne aperte'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Pluralismo e libertà di espressione non sono foglie di fico per celare l’aggressione a Forza Italia a urne aperte per le elezioni politiche suppletive nel collegio senatoriale di Monza-Brianza e per quelle amministrative in Trentino Alto Adige e a Foggi...

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – "Pluralismo e libertà di espressione non sono foglie di fico per celare l’aggressione a Forza Italia a urne aperte per le elezioni politiche suppletive nel collegio senatoriale di Monza-Brianza e per quelle amministrative in Trentino Alto Adige e a Foggia. Con Report siamo di fronte a mani abituate a gettare fango nella ricerca spasmodica di offuscare lo straordinario successo politico e imprenditoriale del presidente Silvio Berlusconi che ha cambiato la politica e la società italiana, creato aziende che hanno dato lavoro a centinaia di migliaia di lavoratori e fondato un partito vincente che dopo 30 anni è ancora protagonista della vita del Paese". Lo afferma Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera.

"La vigliaccheria di chi cerca godimento da fantasiosi buchi di serratura -aggiunge- hanno lo scopo di insultare e offendere il presidente ora che non c’è più, non potendo quindi controbattere di persona come sempre nella sua vita ha fatto. Ma il mondo di bene e di riconoscenza che animano non solo i militanti di Forza Italia sono la dimostrazione che la grandezza di Silvio Berlusconi e di ciò che ha creato non potrà giammai essere nemmeno scalfito”.