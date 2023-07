Rai: Bergesio (Lega), 'volgarità Saviano incompatibili con tv pubblica'

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Saviano non si smentisce mai, pensa gli sia concesso tutto e si permette di usare un linguaggio volgare insultando, infangando e insinuando. La sua 'figura' è di certo incompatibile con la tv pubblica: o a Saviano è tutto permesso?". Cos...

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – "Saviano non si smentisce mai, pensa gli sia concesso tutto e si permette di usare un linguaggio volgare insultando, infangando e insinuando. La sua 'figura' è di certo incompatibile con la tv pubblica: o a Saviano è tutto permesso?". Così in una nota Giorgio Maria Bergesio, senatore e capogruppo della Lega in Vigilanza Rai.