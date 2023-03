Rai: Bettini (Pd), 'Annunziata libera e autonoma, destra la faccia finita e pensi a governare'

Roma, 21 mar (Adnkronos) – "Un attacco incomprensibile e violento nei confronti di Lucia Annunziata. Una donna libera e autonoma. Un'intellettuale scomoda e curiosa. Una giornalista prestigiosa, intelligente e di grande esperienza e cultura". Lo scrive Goffredo Bettini su Facebook. "Nelle reti televisive pubbliche e private ci fanno sorbire di tutto. Da Sgarbi a Feltri. Da Giordano a Cruciani. Si va a colpire una parola non corretta (per la quale la Annunziata ha chiesto scusa immediatamente e più volte), pronunciata in un dibattito appassionato e teso, durante il quale hanno avuto spazio tutte le posizioni in campo. La destra la faccia finita e, se ne è capace, governi il Paese", conclude il dirigente del Pd.