Rai: Bonelli-De Cristofaro (Avs), 'giù le mani da Report, interrogazione in Vigilanza'

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – "Apprendiamo dagli organi di stampa che Report e diversi programmi televisivi della RAI sarebbero a rischio ‘normalizzazione’, verrebbero, cioè, annullati o cooptate persone più vicine alle forze di maggioranza. Ci opporremo con tutte le forze a chi vorrebbe utilizzare i programmi di informazione del servizio pubblico, come ‘roba loro’ ma, soprattutto. giù le mani da Report!". Lo dicono i parlamentari dell’Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli e Peppe De Cristofaro, componenti della Vigilanza Rai.

"Ricordiamo che gli ultimi dati dell'Osservatorio di Pavia parlano già chiaro: il 73,2% degli spazi è stato destinato a Governo e istituzionali, a cui si somma il 12,1% riservato ai partiti della maggioranza, per un totale dell’85,3% di occupazione degli spazi nei Tg -proseguono-. Per questo abbiamo presentato un’interrogazione in Commissione di Vigilanza Rai per chiedere come l’azienda Rai voglia difendere un programma che fa del giornalismo uno strumento importante di indagine come Report, e anche le professionalità che questo Governo, con una vera e propria ‘Marcia su Roma’, vorrebbe sostituire con persone più ‘allineate’".

"Parliamo di programmi con un ottimo livello di audience e performance che si vorrebbero annullare (come Report) o nelle quali si vorrebbe sostituire il conduttore con qualcuno di più vicino al Governo Meloni", dicono ancora i parlamentari Avs.

(Adnkronos) – "Chiediamo anche che il nuovo AD della RAI venga urgentemente in audizione in Commissione di Vigilanza RAI per spiegare il nuovo piano editoriale e quali azioni voglia mettere in campo per garantire l’indipendenza del servizio pubblico e le professionalità attualmente presenti e come voglia intervenire per garantire il pluralismo nei Tg della Rai", concludono.