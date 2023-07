Rai: Bonelli, 'interrogazione in Vigilanza su Facci, non può condurre'

Rai: Bonelli, 'interrogazione in Vigilanza su Facci, non può cond...

Roma, 9 lug (Adnkronos) – "'Una ragazza era fatta di coca prima di essere fatta da Leonardo Apache La Russ"'. Lo scrive Facci a cui la Rai ha assegnato una striscia quotidiana prima del Tg2. La ragazza ha subito uno stupro caro Facci ! Si vergogni ! Dovremmo sentire queste volgarità dal servizio pubblico? Queste le domande che presenterò in un’interrogazione in Commissione di Vigilanza per chiedere come l’azienda Rai possa permettere che Filippo Facci possa condurre un programma sulla rete pubblica". Lo scrive su Twitter il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.