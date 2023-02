Rai: Bonelli, 'ora Gasparri attacca anche scienza, solidarietà a Mario Tozzi'

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - “Maurizio Gasparri ha trovato l’ennesima scusa per chiedere la testa dei vertici Rai, e di Mario Tozzi, il noto geologo e divulgatore scientifico. Il reato commesso dal saggista nella veste di autore e conduttore sarebbe quello di aver spiegato scientificament...

Roma, 19 feb.

(Adnkronos) – “Maurizio Gasparri ha trovato l’ennesima scusa per chiedere la testa dei vertici Rai, e di Mario Tozzi, il noto geologo e divulgatore scientifico. Il reato commesso dal saggista nella veste di autore e conduttore sarebbe quello di aver spiegato scientificamente come e’ stata realizzata la bonifica dell’Agro Pontino e quali conseguenze in termini di impatto ambientale e naturalistico". Così Angelo Bonelli co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra.

"Dopo la musica con il festival di Sanremo ora la destra vuole mettere il bavaglio alla scienza. Allo scienziato Mario Tozzi va la nostra solidarietà: che Gasparri fosse anche uno scienziato era fatto sconosciuto a tutti, una vera novità".