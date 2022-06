Rai: Bordo (Pd), 'una forzatura provvedimenti contro Ranucci'/Rpt

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – "L'indagine per minacce a carico di Sigfrido Ranucci è un atto dovuto dopo la denuncia fatta dal deputato di Forza Italia Andrea Ruggeri. Sarà comunque il giudice a decidere sulle eventuali responsabilità del giornalista. Chiedere invece all'azienda, come hanno fatto alcuni colleghi parlamentari, di emanare provvedimenti temporanei nei confronti del conduttore di Report è una forzatura enorme".

Lo afferma Michele Bordo, capogruppo del Pd in commissione Vigilanza Rai.

"Dico no -aggiunge- all'utilizzo strumentale di questa vicenda con il solo fine di colpire per l'ennesima volta la trasmissione di inchiesta di Raitre, tra l'altro cresciuta quest'anno per numero di spettatori".