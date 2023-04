Rai: Boschi (Az-Iv), 'votiamo Floridia, commissioni hanno rilevanza istituzionale'**

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - “Per noi le Commissioni hanno rilevanza istituzionale e non sono una partita politica. Per questo rispetteremo gli accordi e voteremo come presidente della Commissione di Vigilanza Rai la senatrice Barbara Floridia, indipendentemente dalle scelte che faranno i rappre...

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Per noi le Commissioni hanno rilevanza istituzionale e non sono una partita politica. Per questo rispetteremo gli accordi e voteremo come presidente della Commissione di Vigilanza Rai la senatrice Barbara Floridia, indipendentemente dalle scelte che faranno i rappresentanti del Movimento 5 Stelle per gli altri incarichi della Commissione”. Così Maria Elena Boschi prima dell’inizio della seduta di insediamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.