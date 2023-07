Rai: Boschi (Iv), 'inaccettabile sessismo in più grande azienda culturale del Paese'

Rai: Boschi (Iv), 'inaccettabile sessismo in più grande azienda c...

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – "Stupisce che in quella che dovrebbe essere la più grande azienda culturale del Paese possano andare in onda commenti volgari, sessisti, razzisti, permeati di stereotipi inaccettabili. Questo comportamento non è mai accettabile, ma ancore più grave è che provenga da un giornalista del servizio pubblico". Lo dichiara Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva e vicepresidente della Commissione di Vigilanza Rai, che aggiunge: "Bene l’intervento dell’ad della Rai, ma oltre ai provvedimenti disciplinari serve un impegno serio anche nel contratto di servizio per affrontare con la giusta gravità questi episodi".