Rai: Cafiero de Raho (M5s), 'mi associo a richiesta Pd in Antimafia su Saviano'

Roma, 26 lug (Adnkronos) – Anche il M5s ha chiesto che la commissione Antimafia si occupi dello stop al programma di Roberto Saviano in Rai. Lo ha spiegato Federico Cafiero de Raho, vice presidente della Bicamerale nella riunione di oggi: "Per associarmi alla richiesta, tenuto conto del tema importante di una Rai che possa accogliere sempre più manifestazioni riguardanti il contrasto alle mafie", ha spiegato il vice presidente dell'Antimafia intervenendo subito il senatore del Pd Walter Verini, che aveva posto la questione Saviano in commissione.