Rai: Calenda, 'egemonia non si conquista mettendo solo i fedelissimi'

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – "Penso da sempre che la Rai vada affidata a una fondazione con nomina non politica o privatizzata e che il servizio pubblico, in termini d’informazione e cultura, non è fatto solo dalla Rai ma da tanti mezzi che andrebbero sostenuti per farlo. La politica ha una grande passione per Rai e servizi, forse si sentono tutti un po' Fiorello e James Bond… L'egemonia non si conquista mettendo solo i fedelissimi ma convincendo le persone distanti. Ma evidentemente l'idea della Meloni è molto diversa". Così Carlo Calenda a margine di un evento organizzato da La Buona Destra.