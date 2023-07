Rai: Calenda, 'il caso del commentatore è follia autolesionista'

Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "Mi pare un caso di follia autolesionista. Ne abbiamo viste tante, anche i sottosegretari con le divise naziste, ma questa mi sembra una follia in cui in un Paese normale verrebbe licenziata. Il punto è piuttosto la cafonaggine, la diseducazione, che viene acc...

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – "Mi pare un caso di follia autolesionista. Ne abbiamo viste tante, anche i sottosegretari con le divise naziste, ma questa mi sembra una follia in cui in un Paese normale verrebbe licenziata. Il punto è piuttosto la cafonaggine, la diseducazione, che viene accentuato anche dai social, magari con dei profili anonimi. Siamo un Paese in cui ci sono tanti maleducati e anche Silvio Berlusconi, buona anima, che ha parlato ai giocatori del Monza proponendogli un pullman". Lo ha detto Carlo Calenda, senatore di Azione e Italia viva e segretario di Azione, a Metropolis, il podcast del Gruppo Gedi, commentando le frasi sessiste rivolte dai telecronisti Rai alle tuffatrici.

"C'è un' educazione formale deteriore, e una grande regressione culturale, con i social che sono un'isola di Peter Pan in cui anche gli adulti, io compreso, regrediscono", dice ancora. "La libertà illimitata è condizione di tutti, e non c'è responsabilizzazione di quello che si dice.