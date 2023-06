La Rai si prepara nella prossima stagione televisiva a diverse conferme, ma anche a delle novità. Una di questa riguarderebbe il programma condotto da Sigfrido, Ranucci, Report. Stando a quanto a fa sapere il “Corriere della Sera”, il programma potrebbe essere spostato alla domenica sera, nella fascia che era appartenuta a Che tempo che fa di Fabio Fazio.

Si era inoltre vociferato un possibile passaggio di Serena Bortone a Discovery, sulla scia di Fazio, ma è bene precisare che su questo punto non ci sono conferme.

Rai, Report cambia orario? Cosa aveva detto Ranucci nelle passate settimane

Qualche settimana fa, Sigfrido Ranucci era stato intervistato alla trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora”. In questa occasione aveva dichiarato: “faccio quello che mi viene chiesto nel miglior modo possibile. Ma con delle garanzie. Bisogna portare rispetto a Report e alla sua storia, se qualcuno vuole strumentalizzare sbaglia, se qualcuno vuole mettere in difficoltà la trasmissione, spostandolo in condizioni difficili, sbaglia”.

Non un Ranucci particolarmente entusiasta che aveva anche tenuto a precisare: “Non lo vedo né come una promozione né come un ridimensionamento, anche perché pensare di spostare Report per danneggiarlo è come il marito che si taglia gli zebedei per fare un dispetto alla moglie: Report non è di Ranucci, né di chi amministra oggi ieri o domani la Rai ma del pubblico che paga il canone”.

LEGGI ANCHE: Le conferme e le novità del palinsesto Mediaset estate 2023

Chi si va e chi resta

Tra le conferme dovrebbe esserci quella di Alberto Matano che dovrebbe rimanere saldo a “La vita in diretta”, così come Beppe Convertini che potrebbe essere confermato a “Linea Verde”. Dovrebbe restare anche Pierluigi Diaco a “Bella Ma’, mentre a Storie Italiane potrebbe cambiare qualche inviato, ma al timone verrebbe riconfermata Eleonora Daniele. Per ciò che riguarda Serena Bortone – scrive ancora il “Corriere della Sera” – sarebbe probabile un trasloco da Rai 1 a Rai 3 con la conduzione di un nuovo programma.