Rai: Caramanna (Fdi), 'su Petrecca Pd strumentale, si abitui a stare all'opposizione'

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – "Gli attacchi al direttore di Rai News24, Paolo Petrecca, sono gravissimi, strumentali e messi a segno da parte di una sinistra che parla di pluralismo solo ‘pro domo sua’, salvo dimenticarlo quando a non essere ascoltati sono gli avversari politici". Così Gianluca Caramanna, deputato di Fratelli d'Italia e componente della Commissione di Vigilanza Rai.

"Viene contestata la scelta di mandare in onda la diretta del presidente del Consiglio solo perché, oggi, il suo nome è Giorgia Meloni. Eppure non risulta agli atti alcuna contestazione di questo tipo relativa agli anni in cui, in diretta, venivano mandati presidenti del Consiglio di altri colori politici – attacca -. Come non risulta agli atti nessuna difesa a spada tratta del 'pluralismo dell’informazione' relativo agli anni in cui Fratelli d’Italia, ricordiamo allora unico partito di opposizione, non aveva nessuna rappresentanza in Cda Rai e, dunque, nessuna voce in capitolo". "Ma il Pd è avvezzo a usare due pesi e due misure. Purtroppo i colleghi si sono così abituati a stare al governo che non sopportano proprio l’idea di essere stati confinati all’opposizione. State sereni: avete molti anni davanti per fare esercizio", conclude Caramanna.