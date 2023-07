Rai: caso Facci, Laganà invia lettera a vertici 'chiedo se in linea con valori etici azienda'**

**Rai: caso Facci, Laganà invia lettera a vertici 'chiedo se in l...

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – "All'indignazione e alle proteste devono seguire atti concreti. Ho quindi inviato ai vertici aziendali Rai una lettera formale chiedendo se, alla luce dei fatti recenti e pregressi, il collaboratore scelto è in linea con i valori etici e la mission del servizio pubblico". A scriverlo su Twitter è il consigliere di amministrazione Rai Riccardo Laganà. La lettera all'azienda da parte di Laganà arriva in seguito alle polemiche scatenatesi dopo l'articolo di Filippo Facci su 'Libero' in merito alla vicenda delle accuse di violenza sessuale nei confronti del figlio di Ignazio La Russa, Leonardo Apache.