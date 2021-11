Roma, 30 nov. (Adnkronos) – "Io vorrei chiarire che il problema non è che non abbiamo partecipato a questa condivisione, chiamiamola così. Di fronte alla richiesta di esplicare il criterio che ha portato a tutte queste nomine non è stato esplicato un progetto editoriale, un criterio di merito e di metodo".

Così Giuseppe Conte a Di Martedì su La7.

Archiviato diktat di non andare in Rai? "Io sono qui, non è la Rai come si diceva una volta…".