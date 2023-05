**Rai: Conte, 'direzione disastrosa, ma no a leggi contra personam'**

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Ritengo disastrosa la direzione di questo servizio pubblico ma le leggi ad e contra personam non mi sono mai piaciute e le osteggeremo". Così Giuseppe Conte a In Mezz'ora in Più su Rai3. ...