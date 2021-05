Rai: De Bortoli indisponibile per presidenza viale Mazzini

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – Ferruccio De Bortoli, a quanto apprende l'Adnkronos, non è disponibile per la presidenza Rai. Il nome dell'ex direttore del Corriere della Sera era circolato con insistenza fino a ieri per il rinnovo dei vertici di viale Mazzini, tuttavia, De Bortoli non è disponibile ad accettare l'incarico, riferiscono fonti autorevoli.

De Bortoli, a quanto apprende l'Adnkronos, preferisce continuare a fare quel che sta facendo e di cui è contento, vale a dire scrivere per il Corriere della Sera, fare il presidente di Longanesi e tanto altro. D'altronde De Bortoli ha detto no alla Rai già altre volte in passato, pur sentendosi lusingato della proposta.