Rai: De Cristofaro (Avs), 'su Facci ha prevalso il buonsenso'

Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "Apprendiamo con soddisfazione la decisione della Rai di non mandare in onda la striscia quotidiana dell'editorialista di Libero Filippo Facci. I suoi commenti sul caso La Russa Junior erano incompatibili con il servizio pubblico radiotelevisivo. La Rai, la pi&u...

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – "Apprendiamo con soddisfazione la decisione della Rai di non mandare in onda la striscia quotidiana dell'editorialista di Libero Filippo Facci. I suoi commenti sul caso La Russa Junior erano incompatibili con il servizio pubblico radiotelevisivo. La Rai, la più grande azienda culturale del Paese, deve essere rispettosa dei diritti, delle libertà e della dignità delle donne. Nel prossimo contratto di servizio come Alleanza Verdi e Sinistra proporremo emendamenti per una Rai inclusiva, attenta alle pari opportunità, alla lotta alla violenza di genere e al sessismo. Su Facci ha prevalso il buonsenso". Così, in una nota, Peppe De Cristofaro, capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra, presidente del gruppo Misto del Senato e componente della commissione di Vigilanza Rai.