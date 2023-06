Claudio Lippi ha commesso uno scivolone e si sa, mai come quest’anno, la Rai non perdona. I vertici della televisione di Stato hanno preso le distanze dal conduttore, chiarendo che è esclusa ogni forma di collaborazione.

Recentemente, Claudio Lippi ha rilasciato un’intervista in cui, con il fine di elogiare la nuova Rai di Giorgia Meloni, ha commesso un enorme scivolone. Il conduttore si è scagliato contro la vecchia amministrazione, tirando in ballo soprattutto l’ex Ad Coletta. Ha dichiarato:

“Andrea Coletta, il direttore che per fortuna non c’è più, ha fatto lavorare gay e gaie solo per il motivo di esserlo. Tanti e tante che non avevano alcuna competenza, la Rai usata per fare coming out. Ma le pare? (…) Allora anche noi etero dovremmo fare coming out, no?”.