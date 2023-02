Rai: Fico, 'governo e maggioranza senza vergogna, serve legge per cambiare'

Rai: Fico, 'governo e maggioranza senza vergogna, serve legge per cambia...

Roma, 14 feb (Adnkronos) – "Le dichiarazioni che sto leggendo di esponenti del governo e della maggioranza sono ai limiti della vergogna.

Non solo dicono che vogliono occupare la Rai, ma vogliono anche decidere che linea culturale deve tenere la Rai, questa cosa è impossibile: il governo deve stare al proprio posto. Bisogna cambiare cultura e serve una legge, come quella che presentai da presidente della commissione di vigilanza e che ora il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle può ripresentare. La legge di riforma voluta da Renzi non ha cambiato assolutamente niente, anzi ha peggiorato la situazione".

Lo dice Roberto Fico a Fanpage.