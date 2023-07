Rai: Filini (Fdi), 'contro Petrecca attacchi strumentali di una sinistra lunare'

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – "La seduta della Commissione Vigilanza di ieri sera è sembrata a tratti lunare: gli esponenti della sinistra hanno chiesto conto al direttore di Rai News24, Paolo Petrecca, di una diretta televisiva con il presidente del Consiglio, hanno messo in discussione le scelte editoriali e si sono lamentati della mancanza, a loro dire, di pluralismo". Così Francesco Filini, deputato e capogruppo di Fratelli d'Italia nella Commissione Vigilanza Rai. "Sembrava di stare a sentire persone scese su questo pianeta direttamente da un altro sistema solare – continua -: appena un anno fa gli stessi che oggi lamentano la mancanza di pluralismo e mettono in discussione le scelte editoriali di una testata televisiva tacevano quando l’unica opposizione non era rappresentata nel Cda della Rai e quando la Commissione Vigilanza era presieduta da esponenti della maggioranza".

Per il deputato, "la strumentalità degli attacchi a Petrecca è un fatto ormai acclarato. Perché quando Rai News24 trasmetteva le dirette degli altri presidenti del Consiglio andava bene e oggi non va più bene? Perché la libertà editoriale di un direttore fino a ieri era sacrosanta, intoccabile e inviolabile, e invece oggi può essere messa in discussione dalla politica? Perché si continua a parlare a vanvera di mancanza di pluralismo anche quando i dati presentati ieri in Commissione Vigilanza certificano che soprattutto il Pd ha potuto godere di una presenza strabordante e sproporzionata?", chiede.

"Se la sinistra oggi contesta tutto ciò che ieri andava bene, lo fa solo perché è cambiata la maggioranza parlamentare e il colore del governo. Ma non credo che di questo possa essere chiamato a rispondere il direttore di Rai News, la sinistra dovrebbe mettersi l’anima in pace e rispettare una volta per tutte la volontà degli italiani", conclude Filini.