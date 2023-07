Rai: Filippo Facci verso la sospensione per le frasi sul caso La Russa

I vertici Rai sono riuniti per discutere della sospensione di Filippo Facci. Il motivo? Le frasi che il giornalista ha riservato al caso di Lorenzo Apache, figlio di La Russa accusato di violenza sessuale.

La striscia quotidiana di Filippi Facci, annunciata dalla Rai nel corso della presentazione dei palinsesti della tv di Stato, va verso la sospensione. Il motivo? L’articolo che il giornalista ha scritto su Libero e il post affidato a Facebook sul caso di Lorenzo Apache, figlio di La Russa. I vertici di Viale Mazzini sono in riunione per valutare i suoi toni, giudicati offensivi nei confronti delle donne.

Ad indurre la Rai a rivalutare l’ingaggio di Filippo Facci è stato Sandro Ruotolo, responsabile informazione del Partito Democratico nonché primo a denunciare il fatto:

Secondo Carmelo Caruso, giornalista del Foglio, la Rai non ha gradito, nello specifico, queste parole di Facci: “Una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo“.

Stando a quanto sostengono i beninformati, la Rai sta discutendo su questo passaggio scritto da Filippo Facci sul caso La Russa:

“Lei aveva in corpo Xanax (per l’ansia o per dormire), fluoxetina (è il vecchio Prozac, antidepressivo, ma anche anoressizzante o in uso nelle terapie per i disturbi dell’alimentazione) e poi una canna e poi cocaina: ma sotto inchiesta è lui – che lei ha baciato in pubblico – e che le avrebbe dato un ulteriore farmaco, di cui per ora tuttavia non si ha notizia o traccia. Messa così, è chiusa. Poi la precisazione: Dopodiché il presunto stupratore e la presunta stuprata potrebbero aver detto entrambi la verità o essere convinti di averla detta, ricordata o ricostruita: poi una potrà suonare più attendibile dell’altra, certo. Infine l’affondo che ha scatenato le polemiche: Ma in generale è per questo che i giudici rifuggono le violenze sessuali vere o presunte: perché la sofisticate scienze forensi non impediscono che alla fine si scontri una parola contro l’altra, e che, nel caso, risulterà che una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache Larussa (una famiglia, una tribù) e che perciò ogni racconto di lei sarà reso equivoco dalla polvere presa prima di entrare in discoteca, prima di chiedere all’amica «sono stata drogata?» anche se lo era già di suo”.