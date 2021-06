Rai: Foa, 'scoperta furti opere d'arte avvenuta grazie a un audit da me avviato'

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – "È la stessa Rai ad aver fatto emergere quanto riportato oggi dai media su furti d’arte in azienda nell’arco di più anni. La scoperta è avvenuta grazie a un Audit, da me avviato non appena avuta la percezione di un possibile problema.

Una volta conclusa l’indagine interna, abbiamo subito sporto denuncia". Lo dichiara all'Adnkronos il presidente della Rai, Marcello Foa, in merito alle 120 opere d'arte della collezione Rai, che ne conta circa 1.500, sparite da alcuni anni e in molti casi rubate. Sulla vicenda sta indagando il pm Francesco Marinaro della Procura di Roma dopo la denuncia sporta dai vertici di Viale Mazzini.

"Questa azione rientra in un contesto di trasparenza e di rigore a tutela del patrimonio Rai, anche per evitare che episodi del genere abbiano più a ripetersi.

Auspico che possa essere questo il punto di partenza per una piena valorizzazione del nostro importante patrimonio artistico", conclude il presidente della Rai.