Rai: Fontana, 'al momento nessuno voto, aspettiamo confronto con Senato e vedremo'**

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – Sulla Rai "stiamo attendendo, non era in calendario, noi avevamo fatto una ipotesi. Al momento come Camera non abbiamo novità, attendiamo di confrontarci con il Senato, se c'è la possibilità la settimana prossima di votare. Ma adesso non abbiamo novità, al momento il voto non è previsto. Se si sono novità vi faremo sapere". Lo ha detto Lorenzo Fontana al Ventaglio.