Rai: Furlan (Pd), 'vergognosi attacchi misogini a Elly Schlein'

Roma, 15 nov (Adnkronos) – "La professionalità nelle trasmissioni Rai sta precipitando e insieme crollano anche gli ascolti. Vergognosi gli attacchi misogini alla segretaria Elly Schlein durante la trasmissione 'Il rosso e il nero', così come la lettura distorta sull'immigrazione e la criminalità emersa in una intervista a Piantedosi del programma 'Ping pong'. Non è giornalismo ma una propaganda che squalifica la Rai". Lo afferma la senatrice del Partito democratico Annamaria Furlan, componente della commissione di Vigilanza Rai.

"La nostra azienda pubblica non merita di cadere così in basso, con conduzioni di scarsa professionalità. Non è questo il modo di condurre i programmi in una tv di Stato. Gli ascoltatori meritano trasmissioni in cui siano chiare la professionalità e la competenza dei conduttori", aggiunge.