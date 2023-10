Rai: Gasparri, 'da Ranucci condotta vergognosa'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – "Torna all'attacco Report con la sua attività denigratoria dei movimenti e delle personalità politiche non gradite. Ancora una volta tocca a Forza Italia, già oggetto di aggressioni mediatiche da parte della trasmissione di Ranucci. Affermazioni di ogni genere, denigrazioni basate su narrazioni prive di fondamento, una vera e propria aggressione. A dimostrazione che Report e Ranucci sono una sorta di ‘movimento politico’ che agisce, finanziato dai cittadini con i soldi Rai, per colpire gli avversari". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, componente della Vigilanza Rai.

"La cosa -aggiunge- non ci meraviglia, ma ci indigna. E ci chiediamo come mai venga tollerata questa condotta di Report, di cui ricordiamo anche le performance con gli audio di Baiardo, definiti pieni di bugie dallo stesso Baiardo, ma diffusi ugualmente. Una condotta vergognosa quella che ebbe anche in quella occasione Ranucci, e che ho avuto modo di contestare direttamente all'interessato. Che godendo di una sorta di libertà di agire a trecentosessanta gradi non tiene conto né della realtà, né delle osservazioni che gli sono state fatte, anche in passato, richiamandolo alla realtà. Credo che della questione si dovrà urgentemente parlare in commissione parlamentare di Vigilanza e non solo”.