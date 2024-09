Rai: Gasparri, 'elezione Cda poi confronto su assetti futuri comunicazioni'

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Per la Rai tutto procede secondo le mie previsioni. Si applica la legge vigente, eleggendo un nuovo Consiglio, poi si apre la discussione in Parlamento sugli assetti futuri che riguardano tutta la galassia delle comunicazioni e si valuterà se un clima concord...

Roma, 26 set. (Adnkronos) – "Per la Rai tutto procede secondo le mie previsioni. Si applica la legge vigente, eleggendo un nuovo Consiglio, poi si apre la discussione in Parlamento sugli assetti futuri che riguardano tutta la galassia delle comunicazioni e si valuterà se un clima concorde in commissione di Vigilanza ci consentirà di tenere degli stati generali sui temi che stanno a cuore a tutti noi”. Così al Gr Rai il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.