Rai: Gasparri, 'Insulta ed è sprezzante ma lui e suoi familiari lavorano in tv Stato'**

Taormina, 17 nov. (Adnkronos) - "Corrado Augias, 88 anni, e l'età per noi non è un limite, se uno è bravo. Ho letto oggi che è passato per sua scelta a La7, però farà venti puntate in Rai. I suoi parenti godono di buona salute in Rai, beato lui. Ha...

Taormina, 17 nov. (Adnkronos) – "Corrado Augias, 88 anni, e l'età per noi non è un limite, se uno è bravo. Ho letto oggi che è passato per sua scelta a La7, però farà venti puntate in Rai. I suoi parenti godono di buona salute in Rai, beato lui. Ha detto che il Governo fa schifo, che la Rai fa schifo, però sta un po' in Rai e un po' a La7. I suoi trascorsi sono stati polemici. Lui può fare quello che gli pare. Insulti di meno i suoi datori di lavoro. Perché è sprezzante e borioso contro tutti, però i suoi familiari lavorano in Rai e lui un po'alla Rai e un po' alla Sette". Lo ha detto Maurizio Gasparri commentando la notizia della conduzione di Corraudo Augias de 'La torre di Babele' su La7 e de 'La gioia della musica' su Raitre, incentrata sulla musica classica e sinfonica .

Poi aggiunge: "Io poi voglio sempre sapere una cosa: ma i fondi in nero del Premio Grinzane li ha presi? Con quel ceco che era una spia ha fatto una bicchierata o qualcosa di più? E ancora, le frasi del suo libro prese da un altro libro, era un errore del suo collaboratore o suo? Prima di fare il borioso con gli altri, uno dovrebbe fare un esame di coscienza. Augias può fare quello che vuole, poi si lamentano che sono discriminati".