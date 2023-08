Rai: Gasparri, 'Usigrai ha superato Vannacci per demagogia e inconsistenza'

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – "Leggendo le note dell’Usigrai, del Cdr del Tg1 e della componente Pluralismo e Libertà del sindacato dei giornalisti Rai viene da pensare che l’Usigrai di Di Trapani sia riuscita a fare perfino peggio dell'improbabile generale Vannacci. In quanto a demagogia e inconsistenza, con le loro critiche al Tg1, sono riusciti a superare l’ufficiale. Il che, in questi giorni, è un dato singolare, vista la quantità di banalità che il ‘soldato’ sta sfornando. Piuttosto l’Usigrai risponda dei 100mila euro scomparsi, e della vicenda che ha visto il suo principale esponente svolgere funzioni per le quali non aveva la qualifica professionale idonea. Su questo ci aspettiamo delle risposte e un po' di trasparenza. Del generale, presto, non se ne occuperà più nessuno, tranne che lui stesso per inseguire un seggio, l’unico obiettivo della vicenda ‘letteraria’. Un inseguimento non ignoto nel passato al noto sindacato Rai". Lo dichiara il senatore di Forza Italia e vicepresidente dell'aula di palazzo Madama, Maurizio Gasparri, anche componente della commissione di Vigilanza Rai.