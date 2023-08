Rai: Gelmetti (Fdi), 'come fa Ranucci a sapere che audizioni Ruggieri si è chiusa con nulla di fatto?'

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – "Come fa Ranucci a sapere che l'audizione al Copasir dell'onorevole Ruggieri si è chiusa con ‘un nulla di fatto’? Ne è davvero sicuro? Siamo certi che sia proprio finita così?". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Matteo Gelmetti, in merito alle affermazioni del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, sulle dichiarazioni del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso dell’audizione odierna in Commissione di Vigilanza Rai, quando, in risposta a una specifica domanda di un parlamentare, ha ricordato quanto già pubblico, e cioè che l'onorevole Andrea Ruggieri, allora componente della Vigilanza, su sua richiesta in data 16 febbraio 2022 fu audito dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

"Il ministro ovviamente si è limitato a ricordare quanto già pubblico e in evidenza negli atti parlamentari, senza dare alcuna informazione sui contenuti della audizione e sui suoi esiti, perché vincolato dal segreto", ha aggiunto Gelmetti, che ha poi concluso "come fa Ranucci invece a rivelare quelli che lui ritiene essere gli esiti della audizione? E se le sue affermazioni risultassero ancora una volta false?".