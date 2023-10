Rai: Gelmini, 'Azione si astiene su contratto, fuori politica da servizio pubblico'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - “Azione ha lavorato sin dal primo giorno per migliorare il testo del contratto di servizio. Alcuni risultati sono stati raggiunti: bene il richiamo alla violenza di genere e al rispetto della dignità umana, l’attenzione alla disabilità, la necessi...

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Azione ha lavorato sin dal primo giorno per migliorare il testo del contratto di servizio. Alcuni risultati sono stati raggiunti: bene il richiamo alla violenza di genere e al rispetto della dignità umana, l’attenzione alla disabilità, la necessità di valorizzare le professionalità interne, il contrasto alla disinformazione e alle fake news. Si poteva comunque fare di più, ma ora quello che a noi interessa è capire se e come verrà attuato quanto previsto nel documento". Così Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione, in Commissione Vigilanza Rai.

"Sarebbe importante capire se sarà possibile misurare tutto ciò in termini di qualità e di quantità dei contenuti. E come si proverà a tenere la politica fuori dalla Rai, ponendo fine a una stagione di lottizzazioni. Su tutto questo resta molta incertezza, pertanto abbiamo deciso di astenerci. Azione continuerà a vigilare sulla corretta applicazione e sullo sviluppo del contratto di servizio”.