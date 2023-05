Rai: Graziano (Pd), 'maggioranza divisa, Giorgetti venga a riferire in Commissione'

Rai: Graziano (Pd), 'maggioranza divisa, Giorgetti venga a riferire in C...

Roma, 18 mag (Adnkronos) – "Lo sciopero indetto dai sindacati il 26 maggio è molto preoccupante. Ancora più preoccupante è il voler levare il canone dalla bolletta. Il Governo ci dica chiaramente se vuole che la Rai chiuda o meno. Il canone rappresenta i 2/3 del bilancio della Rai”. Lo dichiara Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione di Vigilanza Rai, a margine dell’audizione dei sindacati in commissione Vigilanza Rai.

“La maggioranza appare divisa -aggiunge Graziano- e in confusione, Lega e Fdi e Fi sembrano non andare nella stessa direzione e questo crea molto sconcerto. Per questo abbiamo chiesto che venga al più presto audito in commissione il ministro dell’Economia. Per noi è fondamentale avere il servizio pubblico”, conclude Graziano.