Rai: Graziano (Pd), 'no a spoil system, si faccia subito piano industriale e contratto servizio'

Rai: Graziano (Pd), 'no a spoil system, si faccia subito piano industria...

Rai: Graziano (Pd), 'no a spoil system, si faccia subito piano industria...

Rai: Graziano (Pd), 'no a spoil system, si faccia subito piano industria...

Roma, 27 apr (Adnkronos) - "A seguito dell'audizione del ministro Urso quel che è emerso forte e chiaro è che il centrodestra vuole occupare la Rai. Peccato però che la Rai non sia soggetta a spoil system ed ha un cda nel pieno delle sue funzioni. Auspichiamo quindi ch...

Roma, 27 apr (Adnkronos) – "A seguito dell'audizione del ministro Urso quel che è emerso forte e chiaro è che il centrodestra vuole occupare la Rai. Peccato però che la Rai non sia soggetta a spoil system ed ha un cda nel pieno delle sue funzioni. Auspichiamo quindi che si faccia rapidamente il piano industriale e si firmi il contratto di servizio in modo da mettere la Rai nelle condizioni di programmare e svolgere al meglio le proprie attività". Lo dichiara Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione di Vigilanza sulla Rai.

"Il Governo renda noto come intenda garantire le risorse per il servizio pubblico radiotelevisivo attraverso l'abbonamento, poiché al momento sembra avere poche idee e confuse", aggiunge Graziano.