Rai: Iannone (Fdi), 'Saviano ha superato il limite, deve essere sospeso'

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – "Pur essendo abituati a un Saviano che, troppo spesso, ha superato il limite del normale diritto di critica, non possiamo di certo ignorare l’insulto che lo stesso ha rivolto a Salvini, definendolo ministro della mala vita. La dirigenza Rai prenda l’unica decisione possibile: sospendere la trasmissione che Saviano dovrebbe condurre, tutelando così la tv pubblica da personaggi non in grado di rappresentarla". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone.