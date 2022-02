Rai, Il cantante mascherato: come funziona il regolamento e come si vota

È tornato il programma di successo Rai, 'Il cantante mascherato': il regolamento della competizione e come funzionano le votazioni del pubblico

È tornato il programma di successo Rai, ‘Il cantante mascherato‘: il regolamento della competizione e come funzionano le votazioni del pubblico.

‘Il cantante mascherato’, il ritorno del programma della Rai

È tornato su Rai Uno ‘Il cantante mascherato’, un programma che negli scorsi anni aveva ottenuto davvero un grande successo anche in termini di ascolti.

Si tratta della terza edizione italiana del programma fortemente voluto da Milly Carlucci e che si ispira a programmi in onda sulle tv orientali. Nelle prime due edizioni a vincere sono stati rispettivamente Teo Mammucari nei panni del coniglio e Red Canzian nei panni del pappagallo.

Il regolamento del programma

Il regolamento di questa edizione rimane quasi invariato rispetto a quello delle precedenti due. In gara ci sono dodici maschere diverse, ognuna delle quali rappresenta un animale o un personaggio ispirato alla realtà.

Dietro ad ogni maschera si cela un personaggio famoso. La maschera è accompagnata nell’esibizione da un artista e viene preceduto da una clip dove si danno alcune indicazioni sull’identità segreta. Dopo le esibizioni i 4 componenti della giuria, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti, Arisa e Flavio Insinna devono dare un nome e indovinare chi si cela dietro la maschera. Alla fine di tutte le performance ogni giudice spegne la maschera che vuole eliminare dal gioco.

L’intervento del pubblico

In questa gara è fondamentale e decisivo anche l’intervento del pubblico, che può votare sui social per evitare l’eliminazione di una maschera, tra le 4 in nomination.