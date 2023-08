Rai, in arrivo il biopic su Paolo Villaggio: ecco chi interpreterà il mitico...

Rai, in arrivo il biopic su Paolo Villaggio: ecco chi interpreterà il mitico...

Rai, tutto pronto per il biopic su Paolo Villaggio: ecco chi interpreterà il mitico Fantozzi e quali sono le ultime novità.

Il biopic dedicato a Paolo Villaggio sbarcherà presto in Rai. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, è stato scelto l’attore che interpreterà il mitico Fantozzi. Di chi si tratta?

Paolo Villaggio: in arrivo il biopic su Rai

In Rai sbarcherà presto un biopic sulla vita di Paolo Villaggio. Per il momento, siamo ancora in alto mare, ma ci sono già delle indiscrezioni interessanti. Stando a quanto anticipato da Davide Maggio, è stato scelto l’attore che interpreterà il mitico Fantozzi.

Chi interpreterà Paolo Villaggio?

Ad interpretare Paolo Villaggio nel biopic a lui dedicato dovrebbe essere Enzo Paci. Volto recentemente protagonista della fiction Blanca, sarebbe perfetto per vestire i panni del mitico Fantozzi. Nel cast dovrebbe esserci anche Gianni Fantoni, che ha debuttato in televisione nel 1990 a Stasera mi Butto, imitando proprio Villaggio. Il suo ruolo, però, è ancora segreto.

Come si intitolerà il biopic di Paolo Villaggio?

Per quanto riguarda il titolo del biopic, questo dovrebbe riprendere la celebre affermazione “Come è umano lei“. A dirigere la pellicola dovrebbe essere Luca Manfredi, figlio di Nino, mentre la produzione dovrebbe essere affidata a Ocean Productions per Rai Fiction. Le riprese, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, partiranno a settembre e saranno effettuate tra Genova e Roma.