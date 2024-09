Rai: in corso votazione al Senato per due componenti Cda

Rai: in corso votazione al Senato per due componenti Cda

Roma, 26 set. (Adnkronos) - È in corso al Senato la votazione per l'elezione di due componenti del Cda Rai. Si è conclusa la prima chiama e ora è in corso la seconda. Come annunciato Pd, Iv e Azione non partecipano al voto. ...