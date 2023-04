Rai, in definizione i palinsesti: Serena Bortone sarà tagliata?

La Rai sta definendo i palinsesti televisivi della stagione 2023-2024. La presentazione ufficiale sarà effettuata solo a luglio, e l’unica cosa certa è ci saranno grandi cambiamenti, ma alcune voci di corridoio hanno riferito che Oggi è un altro giorno di Serena Bortone sarà uno dei programmi da essi interessati.

La Rai potrebbe non confermare Oggi è un altro giorno di Serena Bortone

Non è chiaro se il programma sarà chiuso, oppure se ci sarà un cambiamento alla conduzione (questa ipotesi è quella più accreditata), ma la notizia non è una sorpresa. Era infatti noto che ci fosse del malumore intorno al nome di Serena Bortone, ritenuta dai vertici di viale Mazzini non troppo filo-governista.

Secondo un’indiscrezione del magazine Oggi, la trasmissione potrebbe cambiare anche nome, oltre che conduttore. Sembra infatti che si sia pensato a un talk show condotto da Tiberio Timperi, che sarà impegnato in estate insieme a Serena Autieri nella conduzione di Uno Mattina.

Tornerà Bella mà di Pierluigi Diaco

Se gli ascolti di Oggi è un altro giorno sono in calo, rimangono invece alti quelli di Bella mà, condotto da Pierluigi Diaco su Rai 2, che chiuderà la sua prima stagione venerdì 5 maggio. Il programma è stato riconfermato e ripartirà l’11 settembre.

