Rai: interrogazione Fdi in Vigilanza su caso Bortone-Pistoletto

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Presenteremo nella Commissione Vigilanza Rai un’interrogazione affinchè sia fatta chiarezza sulla veridicità di quanto riportato in un articolo da ‘Il Fatto Quotidiano’. Infatti, secondo il quotidiano nel corso della trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’ condotta da Serena Bortone sarebbe stato autografato uno specchio dall’artista di arte povera, Michelangelo Pistoletto. Specchio che, poi, sarebbe stato collocato nel salotto della casa della conduttrice per esibirlo. Va quindi in primo luogo accertata la veridicità di quanto riportato da ‘Il Fatto Quotidiano’, e nell’eventualità sia tutto vero ci chiediamo se tale comportamento sia compatibile con il Codice etico al quale i dipendenti Rai sono tenuti ad attenersi, e quali potrebbero essere i provvedimenti da comminare nei confronti della giornalista Serena Bortone”. Così i componenti di Fratelli d’Italia nella Commissione Vigilanza Rai.