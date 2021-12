Rai, la presidente Marinella Soldi e l’ad Calo Fuortes sono positivi al Covid

Marinella Soldi e Carlo Fuortes, rispettivamente Presidente e amministratore delegato della Rai, sono positivi al Covid.

La presidente della Rai Marinella Soldi e l’amministratore delegato Carlo Fuortes sono risultati positivi al Covid. Entrambi si trovavano a Milano per la riunione del Consiglio di Amministrazione dell’azienda e, probabilmente, tutti i membri dovranno sottoporsi al test e mettersi in isolamento.

Secondo quanto appreso avrebbero sintomi lievi.

Il vertice si è tenuto in presenza e vi hanno preso parte tutti i consiglieri (Simona Agnes, Francesca Bria, Igor De Biasio, Alessandro di Majo) tranne Rodolfo Laganà, in collegamento da Roma. La notizia della positività di Soldi e Fuortes è stata diffusa sulla rete interna aziendale e sono già state avviate tutte le procedure, che prevedono il possibile screening per tutti i presenti alla riunione.

Oltre ai consiglieri, i vertici della Rai hanno anche incontrato il sindaco di Milano Beppe Sala e il governatore lombardo Attilio Fontana.

Il Consiglio riunito ha proceduto a ratificare alcune importanti proposte dell’amministratore delegato, dalle nuove direzioni di genere fino alla definitiva chiusura dell’edizione notturna dei Tg regionali. Ha infatti stabilito che: