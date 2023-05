Rai, l'addio di Fazio: "Nessuno è adatto a tutte le stagioni"

Roma, 15 mag. (askanews) – Dopo l’annuncio ufficiale tramite comunicato, Fabio Fazio si congeda dalla Rai nella puntata di domenica 14 maggio di Che tempo che fa, confidando di essere pieno d’entusiasmo per la nuova avventura a Discovery sul Nove con Luciana Littizzetto dal prossimo autunno.

“Io sono in Rai da 40 anni, però non si può essere adatti a tutte le stagioni. Diciamo non ci sono uomini adatti a tutte le stagioni, almeno io non credo di esserlo”.

“Con grande entusiasmo intraprendo un nuovo cammino, fatto di novità, di invenzione, di creatività”.

“Con l’occasione voglio davvero ringraziare tutte le persone, migliaia di persone che ho incontrato in questi 40 anni”

Ma non mancano le polemiche, soprattutto dopo il tweet sarcastico del vicepremier leghista Matteo Salvini, che ha salutato Fazio e Litizzetto con un “Belli ciao”.

