Nelle stesse ore in cui arrivata la comunicazione delle dimissioni di Lucia Annunziata dalla Rai è partita la lettera dell’Ad Roberto Sergio ai dipendenti: “Riscopriamo l’appartenenza”. Lo scritto è stato inviato ai dipendenti nel giorno delle nuove nomine in azienda. Ecco l’esordio: “Cari Colleghe e Colleghi, penso sia giunto il momento di riscoprire il senso di una profonda appartenenza alla Rai da parte di tutti noi”.

Rai, la lettera dell’Ad Sergio ai dipendenti

Poi il nuovo amministratore delegato della televisione pubblica ha scritto: “Quell’appartenenza che, nella diversità di ruoli, funzioni e responsabilità, ha permesso per decenni alla nostra azienda di attraversare crisi e mantenere centrale il proprio ruolo di Servizio Pubblico”. E ancora: “L’arrivo di nuovi vertici ha l’obiettivo di aiutare l’azienda ad uscire da un’impasse industriale complessa e consolidare il suo ruolo come prima azienda culturale del Paese e motore delle trasformazioni sociali e nazionali”. Poi Sergio chiarisce: “Sono un uomo Rai, orgoglioso di lavorare in questa azienda da quasi 20 anni e per questo intendo impegnarmi perché ritorni una rinnovata consapevolezza aziendale che, come dipendente Rai, rivendico e difendo. Questo è lo spirito con cui oggi sono a presentarvi gli argomenti all’ordine del giorno”.

“Mettere a fattore persone e talenti”

In chiosa i propositi: “Mi guida una concreta volontà di fare, di tenere insieme e mettere a fattore comune le persone, i talenti, gli artisti di questa azienda e mi auguro di poterlo fare con il vostro appoggio, un passo alla volta ma un passo veloce, perché comprendiamo tutti quanto la lentezza in questo mondo veloce possa essere deleteria”.